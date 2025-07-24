سوريا: وقوع 15 انفجارا لأسباب مجهولة في مستودع أسلحة وذخيرة في ريف إدلب الشمالي

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6 قتلى جراء انفجارات بمستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا

ارتفعت حصيلة سلسلة الانفجارات بمستودع أسلحة في محافظة إدلب شمالي سوريا، الخميس، إلى 6 قتلى و140 مصابا في حصيلة غير نهائية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن وزارة الصحة قولها: "ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 140 آخرين، في حصيلة غير نهائية، للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي".

وبينما لم تحدد الوكالة طبيعة الانفجار، أفادت مصادر محلية للأناضول، بوقوع 15 انفجارا لأسباب "مجهولة" في مستودع أسلحة وذخيرة في ريف إدلب الشمالي.

وسبق أن ذكر مسؤولون بقطاع الصحة أنه وفقا لتقارير أولية، قُتل 5 أشخاص وأصيب 63 آخرون في الانفجارات، قبل أن تعلن وزارة الصحة ارتفاع الإحصائية.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تعرضت المباني المجاورة لأضرار.

وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، نقلا عن إدارة الإسعاف في إدلب: "شهداء وجرحى بانفجار مجهول بالقرب من مدينة معرة مصرين".