هيئة بريطانية: زورق يعترض سفينة قبالة السواحل اليمنية وسط إطلاق نار

- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بأن السفينة التجارية تلقت أمرا بعكس مسارها باتجاه اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أن زورقا اعترض مسار سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المخا، غربي اليمن، في حادث تخلله إطلاق نار.

وأفادت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، بأنها "تلقت بلاغًا يُعتقد أنه من قبطان سفينة تجارية، أفاد باقتراب زورق صغير من السفينة واعتراضها في حادث تخلله إطلاق نار".

وذكرت أن "السفينة تلقّت أمرا بعكس مسارها باتجاه اليمن".

وأشارت الهيئة، إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية، للتحقق من ملابسات الحادث".

ونشرت خارطة لمكان الحادث يظهر أنه قبالة مدينة المخا الساحلية، القريبة من مضيق باب المندب.

ونصحت الهيئة، السفن بالمرور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، دون ذكر الجهة التي تقف وراء الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن اعتراض السفينة إلا أن جماعة الحوثي اليمنية تواصل مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.