مروحية إيرانية تتصدى لمدمرة أمريكية حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية في خليج عُمان

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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مروحية تابعة للبحرية الإيرانية واجهت سفينة حربية أمريكية كانت تحاول الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عُمان، يوم الأربعاء.

ويُعد هذا الحادث أول مواجهة مباشرة يتم الإبلاغ عنها بين القوات الإيرانية والأمريكية منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، والتي شنت خلالها قاذفات أميركية من طراز (بي 52) ضربات على منشآت نووية إيرانية.

ووفقا للتقرير، أرسلت القوات الإيرانية مروحية لاعتراض المدمرة الأمريكية "يو إس إس فيتزجيرالد" التي اقتربت من المياه الإيرانية حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار التقرير إلى أن المروحية حلقت مباشرة فوق السفينة الأمريكية ووجهت لها تحذيرا بالابتعاد. وفيما وصفه التقرير بتبادل "متوتر"، أفادت التقارير بأن السفينة الأمريكية ردت بتهديد المروحية الإيرانية بإسقاطها إذا لم تغادر المنطقة.

ورفضت البحرية الأمريكية التعليق، وأحالت الأسئلة إلى القيادة المركزية الأمريكية ، التي قالت إنها ستصدر بيانا لاحقا يوم الأربعاء أو في وقت مبكر من الخميس (بالتوقيت المحلي).

وذكر التلفزيون الرسمي أن القوات الجوية الإيرانية أعلنت أن المروحية تحت الحماية الكاملة لمنظومة الدفاع الجوي المتكاملة لإيران، ردا على تهديدات السفينة الأمريكية.

وفي نهاية المطاف، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المدمرة "يو إس إس فيتزجيرالد" "انسحبت جنوبا".

ولم يتضح على الفور مدى اقتراب السفينة الأمريكية من المياه الإقليمية الإيرانية.