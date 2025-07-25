يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي للتعاقد مع جناحه التركي

أفادت تقارير صحفية، أن نادى يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضًا من نادى تشيلسى الانجليزى، للتعاقد مع كينان يلديز لاعب السيده العجوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية ،أن نادي اليوفى رفض عرضًا رسميًا من البلوز بقيمة 65 مليون يورو، لضم النجم التركي الصاعد كينان يلديز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أنه رغم القيمة المالية للصفقة الكبيرة للعرض، إلا أن إدارة السيدة العجوز أبدت تمسكًا قويًا باللاعب، معتبرة إياه جزءًا أساسيًا من مشروع النادي المستقبلي، خاصة مع رحيل عدد من الأسماء الكبرى عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضحت إلى أن تشيلسي، لا يزال يراقب الموقف، وقد يعود بعرض جديد، لكن المؤشرات الحالية توحي بأن يوفنتوس لا ينوي التفريط في نجمه الواعد بسهولة، إلا في حال وصول عرض “استثنائي” لا يمكن رفضه.