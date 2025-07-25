النائب عمرو فهمي: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية تحريض إخواني بائس



أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، رفضه التام للدعوات المشبوهة التي تروج للتجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج، واصفًا إياها بأنها تحركات مغرضة تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية وكيانات مأجورة تسعى لزرع الفوضى والإساءة للدولة وتشويه مواقفها الوطنية الثابتة.

وقال فهمي، في بيان أصدره اليوم، إن هذه الدعوات لا تعبر عن المصريين الحقيقيين بالخارج، بل تعكس محاولات يائسة لضرب الجبهة الداخلية والتشكيك في موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الدعوات الممولة والمكشوفة لن تنجح في التأثير على وحدة الصف الوطني، ولا على صورة مصر التي تحظى باحترام وتقدير إقليمي ودولي، خصوصًا في ظل مواقفها المتوازنة والداعمة لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأوضح فهمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بحكمة واتزان على المستويات الإغاثية والسياسية والدبلوماسية كافة، من أجل وقف العدوان على غزة، وتحقيق تهدئة شاملة تضمن للفلسطينيين حقهم في العيش بسلام وأمان.

وأضاف أن هذه التحركات التحريضية لا تخدم إلا أعداء القضية الفلسطينية، وتستهدف النيل من صورة مصر ودورها المحوري، داعيًا أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى تفويت الفرصة على هذه الأطراف المشبوهة والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية.

واختتم فهمي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة مؤسسات تحترم القانون وتحمي أمنها القومي، ولن تنال منها محاولات التشويه أو الاستهداف من أطراف فقدت مصداقيتها أمام الشعوب.