مؤتمران جماهيران لـ مستقبل وطن والجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ في الإسكندرية

شهدت مدينة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، مساء الخميس، تنظيم مؤتمرين جماهيريين لحزبي "الجبهة الوطنية" و"مستقبل وطن"، لدعم مرشحيهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بدأ المؤتمر الأول الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأهالي المنطقة، إلى جانب عُمَد ومشايخ القبائل العربية، وأعضاء الحزب، حيث تم عرض ملامح البرنامج الانتخابي ورؤية الحزب التنموية لمنطقة برج العرب.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن تنمية برج العرب تمثل أولوية محورية ضمن مشروع التوازن العمراني والتنمية المستدامة في الإسكندرية، لما تتميز به من موقع استراتيجي وتكامل جغرافي مع مدينة العلمين الجديدة.

وفي التوقيت ذاته، عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا في نفس المدينة، ضمن سلسلة فعالياته الانتخابية الهادفة إلى التواصل المباشر مع المواطنين، وشرح برامج مرشحي الحزب، والرد على استفسارات الحضور بشأن القضايا الخدمية والسياسية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة، حيث استعرضوا خططهم للنهوض بمنطقة غرب الإسكندرية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب.

ودعا المتحدثون خلال المؤتمرين المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، يعكس الوعي الشعبي والرغبة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

كما شددوا على أن برامجهم تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتسعى إلى تحقيق تمثيل نيابي يعبر عن تطلعاته.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة الإسكندرية، والتي تضم 22 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة، تستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة 14 يومًا، تنتهي ظهر الخميس 31 يوليو الجاري، على أن تبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية المنصوص عليها في القرار رقم 14 لسنة 2025.