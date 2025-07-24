الاتحاد الأوروبي والصين يحييان الذكرى الخمسين لعلاقاتهما وسط توتر متصاعد

من المقرر أن يحيي الاتحاد الأوروبي والصين الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في العاصمة بكين، وسط أجواء يشوبها التوتر بسبب العديد من القضايا الخلافية.

ومن المقرر أن تجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء لي تشيانج، غدا الخميس، لمناقشة التجارة والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.

وتعد الصين والاتحاد الأوروبي ثاني أهم شريكين تجاريين لبعضهما البعض، لكن العلاقة التجارية الحالية "غير مستدامة" بالنسبة للتكتل، حسبما ذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع.

وفي العام الماضي، ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع بكين إلى أكثر من 300 مليار يورو (352 مليار دولار).

ورغم التوترات، يأمل الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الصين في معالجة تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.