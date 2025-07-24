زعيم الحوثيين يهدد إسرائيل بخيارات تصعيدية إضافية ويكشف إجمالي الهجمات المتبادلة

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هدد زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي، الخميس، إسرائيل بخيارات تصعيدية إضافية دعما لقطاع غزة.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إنه "تم 11 هجوما شملت صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة باتجاه فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع".

وأضاف الحوثي أن "حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي مستمر، وميناء أم الرشراش (إيلات) عاد إلى الإغلاق التام.

وتحدث الحوثي بلغة الأرقام حول الضربات التي تلقتها مناطق سيطرة الجماعة قائلا " بلغت الغارات على اليمن 2843 غارة وقصفا بحريا وفيها المئات من الشهداء والجرحى".

وحديث الحوثي يشير إلى إجمالي الضربات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن منذ مطلع العام 2024.

وفي المقابل، كشف الحوثي عن إجمالي هجمات الجماعة على إسرائيل والسفن منذ أكتوبر عام 2023 قائلا "عملياتنا نفذت من بداية الإسناد لقطاع غزة بـ1679 ما بين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق حربية".

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.