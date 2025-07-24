حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 203 آلاف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 شهيدًا، و453 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 59 ألفًا و587 شهيدًا، و143 ألفًا و498 إصابة.

وأشارت إلى إضافة عدد 279 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة وحتى اليوم، بلغت 8447 شهيدًا و31 ألفًا و457 إصابة.

ولفتت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا مراكز المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1083 شهيدًا، وأكثر من 7275 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.