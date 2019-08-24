قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة «جامعات المعرفة الدولية» بالعاصمة الإدارية

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم " جامعات المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري الإنجليزية داخل جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن يكون مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتمتع المؤسسة والفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

كما نص القرار على أن يشتمل الفرع على البرامج الآتية:

١ -برنامج الإعلام الرقمي.

٢ -برنامج التصميم الجرافيكي.

٣ -برنامج العمارة الداخلية والتصميم.

٤ -برنامج الهندسة الميكانيكية .

٥ -برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

٦ -برنامج علوم الحاسب .

٧ -برنامج الهندسة المدنية .

٨ -برنامج الحوسبة .

٩ -برنامج القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى .

ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم.