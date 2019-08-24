تعليم البحيرة: لا شكوى من امتحان الدور الثانى للثانوية العامة اليوم

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية اليوم، دون شكاوى، موضحا أن امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية تقدم فيه 1694 طالبا وطالبة، وامتحان علم النفس والاجتماع تقدم 92 طالبا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مارثون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، يشهد غدًا الأحد، امتحان مادتى الرياضة التطبيقية (الديناميكا) لطلاب شعبة الرياضيات، خلال الفترة الأولى، ومادة الاقتصاد لطلاب الشعبة العامة بالفترة الثانية، كما تختتم الامتحانات، يوم الاثنين - 26 أغسطس، بـ3 امتحانات لجميع الشعب في نفس التوقيت، وهى الجيولوجيا، والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة، والمنطق للشعبة الأدبية.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بجميع المدارس والإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، والتنسيق مع الأمن لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات وكذا الاستراحات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى يبلغ 5317 طالبا وطالبة، بواقع 2476 علمي علوم، و416 طالبا وطالبة علمي رياضة، و2425 أدبى يؤدون الامتحانات أمام 17 لجنة.