ماكرون خلال لقائه مع ترامب: هدفنا المشترك هو عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع الذي عقده مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، إن الهدف المشترك لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هو عدم السماح لإيران بحياة سلاح نووي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء السبت، لقاءً مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في مدينة بياريتز، على هامش قمة مجموعة دول السبع.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة مجموع السبع، اليوم السبت، بمدينة بياريتز الواقعة بجنوب غرب فرنسا، لمناقشة عدد من القضايا العالمية.