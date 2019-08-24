بولسونارو: البرازيل ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق مع تصاعد الانتقادات الدولية بسبب إخفاقه في حماية غابات الأمازون المطيرة.

وقال بولسونارو في خطاب متلفز مساء الجمعة: "نحن حكومة تتبع سياسة عدم التسامح المطلق حيال الجريمة، وفي مجال البيئة [هذا] لا يختلف. سنتصرف بحزم للسيطرة على الحرائق."

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أمر بولسونارو بنشر وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في منطقة الأمازون بالبلاد، فيما حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن الحرائق تشكل خطرا على كوكب الأرض بأكمله ويجب أن تكون على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" اليومية أن الأوامر الصادرة للجيش شملت أيضا منع "الجرائم البيئية". ولم يعرف بعد عدد القوات التي سيتم إرسالها إلى الأمازون.

وكان الرئيس البرازيلي وقع في وقت سابق على أمر لوزرائه باتخاذ تدابير " للقيام بعمليات مسح ومكافحة اندلاع الحرائق" في أكبر الغابات المطيرة في العالم، وذلك حسبما أفادت "أو جلوبو".

وجاء في الأمر الرئاسي أن الهدف هو "الحفاظ على غابات الأمازون والدفاع عنها، إنها تراثنا الوطني".