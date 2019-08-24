يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التى ترأسها فرنسا بعد أن قادته كندا فى عام 2018، كما تسلم فرنسا الرئاسة العام القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة (بياريتز)، تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التى تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل مع الحديث والتطرق للجرائم البيئية التى تضر بالكوكب.

وتناقش القمة ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسى، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادى للمرأة خاصة فى إفريقيا.