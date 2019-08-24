الجيش الكوري الجنوبي يعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن المقذوفين اللذين اطلقتهما كوريا الشمالية من منطقة "سون دوك" بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه بحر الشرق صباح اليوم السبت ،صاروخان قصيرا المدى ، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء .

ويعتبر هذا خامس إطلاق من نوعه في أغسطس وحده، وتاسعه في العام الجاري.

وذكرت الهيئة أن الصاروخين حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة قصوى للطيران بلغت 5ر6 ماخ.

وقالت الهيئة إن سلطات الاستخبارت الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.

ويرى الخبراء أن هناك إمكانية لقيام بيونج يانج باطلاق واحد من الأنواع الثلاثة لأسلحتها الجديدة التي أطلقت سلسلة منها منذ مايو الماضي.

وبلغ أقصى ارتفاع لما أطلقته كوريا الشمالية اليوم 97 كلم، وهو أعلى ارتفاع من بين 9 تجارب صاروخية سابقة خلال العام الجاري.

وقال مصدر في الجيش إنه من الممكن أن يكون الشمال أطلق الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة، ولكنه من الصعب استبعاد احتمال أنه أطلق نوعا آخر من الصواريخ نظرا للارتفاع الكبير الذي وصل إليه.

وأفادت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

وتقول بيونج يانج إن اختباراتها الحالية تأتي ردا على مناورات عسكرية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد كانت المناورات السنوية مصدرا للتوتر في الماضي.

وتحاول بيونج يانج وواشنطن حاليا استئناف المحادثات المتوقفة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.

وجاء الاجتماع بعد فشل قمة ثانية بين الزعيمين في هانوي في فبراير، في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وخفض العقوبات.