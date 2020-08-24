سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد يوفنتوس الإيطالي إلى التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، استعدادًا للموسم الجديد.

ويعد هذا التدريب الأول تحت قيادة أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لليوفي، خلفًا لماوريسيو ساري الذي أقيل من منصبه عقب وداعه دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز صورًا لبيرلو في التدريبات إحداها جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يخوض مرانه الأول تحت قيادة بطل العالم السابق مع منتخب إيطاليا.

المران شهد أيضا توجد النجم البرازيلي أرثر ميلو، الذي انتقل إلى اليوفي قادمًا من برشلونة في صفقة تبادلية مع البوسني ميراليم بيانيتش الذي انضم بدوره إلى البلوجرانا.