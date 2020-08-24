وزير خارجية بريطانيا يزور الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية للدعوة إلى إعادة إطلاق مباحثات السلام

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الاثنين، أنه سيزورالأراضي الفلسطينية والإسرائيلية؛ للدعوة إلي إعادة إطلاق مباحثات السلام.

وقال راب- حسبما نقلت صحيفة دايلي ستار البريطانية في موقعها الإليكتروني اليوم- إنه سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن "تعليق إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية هو خطوة أساسية نحو شرق أوسط أكثر سلاماً، وأنه من الأهمية بمكان البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي نهاية المطاف يمكن فقط لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين من أجل ضمان سلام دائم".