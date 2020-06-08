البرلمان يحيل 60 اقتراحا برغبة لتحسين الخدمات بالدوائر إلى الحكومة

أحال مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، 60 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى، حول اقتراحات برغبة من نواب المجلس تتعلق بتحسين الخدمات بالدوائر، مثل إقامة كباري أوتطوير مستشفيات، أو تنفيذ شبكات صرف صحي بعدد من القرى والمناطق المحرومة.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على تلك الطلبات، وأوصت بإحالتها إلى الحكومة، تمهيدًا لتنفيذها.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس في جلسته العامة اليوم، الرأي النهائي بشأن حزمة تشريعات، أبرزها مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي يعارضه الأزهر الشريف، وأبدى مجلس الدولة تحفظًا بشأنه باعتباره "مخالفا للدستور".