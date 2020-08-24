 ولاية لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصارين متتاليين هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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ولاية لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصارين متتاليين هذا الأسبوع

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 2:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 2:38 ص

يستعد ساحل الخليج الأمريكي للتعرض لإعصارين متتاليين هذا الأسبوع، حيث سيجلبان رياحًا شديدة وفيضانات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ماركو، الذي زادت قوته من عاصفة استوائية إلى إعصار من الفئة الأولى، لويزيانا ومناطق من مسيسيبي صباح الاثنين برياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أيضًا أن تزداد قوة العاصفة الاستوائية لورا لتصبح إعصارًا من الفئة الثانية قبل أن يضرب المنطقة في وقت لاحق من الأسبوع.

وقد يكون "ماركو" و"لورا" أول إعصارين متزامنين في خليج المكسيك، وفقًا لفيل كلوتزباتش، خبير الأرصاد الجوية بجامعة ولاية كولورادو.

وتسبب تهديد الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في صدور أوامر إخلاء إجبارية في أجزاء من ساحل لويزيانا، حيث تم إبلاغ سكان نيو أوليانز بالاحتماء خلال الأيام القلائل المقبلة.

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