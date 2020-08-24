أوقاف جنوب سيناء تشن حملة مكبرة لتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة

اعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لأداء صلاة الجمعة في المساجد، بعد انقطاع دام لشهور، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشنت مديرية الأوقاف، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المساجد بكافة مدن المحافظة تحت رعاية الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف إنه جرى تعقيم جميع المساجد، وضع علامات استرشاديه لمراعاة التباعد بين المصليين، والانصراف من المساجد فور انتهاء الصلاة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرة منع الاجازات للعمال والأئمة، والتشديد على فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق فقط، وغلقها فو الانتهاء من الصلاة، مع الالتزام بعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو إقامة المناسبات الاجتماعية من أفراح أو عزاء، وحتى إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد.