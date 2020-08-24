 قيس سعيد يبحث مع رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الحكومية الجديدة - بوابة الشروق
الإثنين 24 أغسطس 2020 7:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

قيس سعيد يبحث مع رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الحكومية الجديدة

قيس سعيد
قيس سعيد
هدى أمين
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 7:09 م

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد مساء الاثنين، بقصر قرطاج، المكلّف بتكوين الحكومة الجديدة، هشام المشيشي.
وبحسب حساب الرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك»، مساء الاثنين، «تناول اللقاء تقدم المشاورات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة الجديدة»، مشيرة إلى أنه «تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار للإسراع بإيلاء العناية اللازمة للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاع كل التونسيين والتونسيات».

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الاثنين 24 أوت 2020 بقصر قرطاج السيد هشام المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة. وتناول...

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Monday, August 24, 2020

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك