لوفتهانزا تضيف 30 وجهة جديدة إلى شبكة مسارات لما بعد الجائحة

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أنها تعتزم إعادة بناء شبكة خطوطها الجوية بعد أن أجبرتها الجائحة على إلغاء عشرات الخطوط الجوية دفعة واحدة على مدار شهور خلال عامي 2020 و2021.



وذكرت الشركة اليوم الثلاثاء أنها ستعتمد في المقام الأول على مركزها الرئيسي في فرانكفورت، وستتوجه ابتداء من سبتمبر مباشرة إلى 150 وجهة من هناك.



وبحسب بيانات الشركة، يمثل هذا زيادة قدرها 30 مسارا عما كان الحال قبل بدء الجائحة، وهو ما يعكس طلب المستهلكين الهائل على السفر بعد الإغلاق في جميع أنحاء العالم.



وبالتحديد أضافت لوفتهانزا إلى جدول رحلاتها المنطلقة من فرانكفورت، عددا من الوجهات القصيرة ومتوسطة المدى، والتي يزداد الطلب عليها من قبل السائحين.



وقالت مجموعة لوفتهانزا، التي تمتلك أيضا شركات "سويس" و"أوستريا" و"بروسلز" للطيران، إنها ستعيد تأسيس 88% فقط من شبكات شركاتها الأخرى.



ووفقا لمنظمة السلامة الجوية "يورو كونترول"، بلغ متوسط ​​رحلات لوفتهانزا اليومية 822 رحلة خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس الجاري، أي أقل بنحو 46% مقارنة بنفس الأسبوع في عام 2019.



وكانت رحلات الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" أقل من ذلك، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 64%، بينما بلغت نسبة التراجع في رحلات الخطوط الجوية التركية "توركيش إيروايز" بنسبة 10% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، حيث بلغ متوسط رحلاتها اليومية 1333 رحلة.



وبوجه عام بلغ متوسط الحركة الجوية فوق أوروبا أكثر من 24600 رحلة يوميا خلال الأسبوع الماضي، أي وصلت إلى حوالي 70% من مستويات عام 2019.