مقتل عناصر من ميليشيا حركة الشباب في غارة جوية للجيش الصومالي وسط البلاد

نفذت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتعاون مع القوات الصديقة، غارة جوية، اليوم الثلاثاء، في منطقة "عمارة" بجنوب إقليم "مدغ" وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن العملية العسكرية ضد الإرهابيين حققت الهدف المنشود دون تعرض المدنيين لأي أذى خلال الهجوم.

ويعد هذا القصف الجوي هو الثالث من نوعه في غضون شهرين، بالنسبة لهذه المناطق التي يتواجد فيها ميليشيا الشباب الإرهابية.

وفي السياق ذاته، تصدى الجيش الوطني الصومالي، صباح اليوم، لهجوم شنته ميليشيا الشباب على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في منطقة "عمارة" بإقليم "مدغ" بولاية "غلمدغ" الإقليمية.

وقال ضباط في فرقة 21 بالجيش الوطني، وفقا للوكالة الصومالية، إنهم اعترضوا محاولة العناصر الإرهابية، حيث أوقعوا خسائر فادحة ضد الميليشيا.