حرائق تجتاح محميات بيئية في بوليفيا

قالت السلطات البوليفية، إن حرائق غالبيتها مفتعلة اجتاحت حوالى 600 ألف هكتار في محميات بيئية بمقاطعة سانتا كروز شرق البلاد.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية عن نائب وزير الدفاع المدني البوليفي خوان كارلوس كافيمونتيس، الذي يشرف على مكافحة الحرائق في المنطقة قوله، اليوم الثلاثاء، إن قانونا يمنع السلطات التنفيذية من طلب المساعدة من الدول المجاورة إلا في حال إعلان المناطق المعنية "منكوبة"، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت نحو 1800 عسكري ومروحيتين للمساعدة في مكافحة الحرائق.

يذكر أنه لا يمكن إعلان المناطق "منكوبة" إلا بعد أن تستنفد الحكومة الميزانية المُخصصة لمكافحة الحرائق.