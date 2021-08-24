منظمة الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي لأسبوع فقط

كشفت منظمة الصحة العالمية أن إمداداتها الطبية في أفغانستان تكفي لمدة أسبوع فقط.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال مسؤول إقليمي كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة لديها إمدادات كافية في أفغانستان تكفي لمدة أسبوع، معللا ذلك بتوقف عمليات تسليم معدات طبية من الخارج بسبب قيود في مطار كابل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية بما في ذلك المعدات الجراحية ومستلزمات سوء التغذية الحاد قد توقفت بسبب القيود في مطار كابل.

وقال مسؤولون من مكتب شرق البحر المتوسط ​​بمنظمة الصحة العالمية، إن وكالة الأمم المتحدة كانت قلقة أيضًا من أن الاضطرابات الحالية في أفغانستان قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الإصابات بكوفيد-19، مع انخفاض اختبارات الفيروس بنسبة 77% في الأسبوع الماضي.

وأكدوا أن 95% من المرافق الصحية في أفغانستان لا تزال تعمل، لكن بعض الموظفات لم يعدن إلى مناصبهن وأن بعض المريضات خائفات من مغادرة منازلهن.

وكانت السفارة الأمريكية في أفغانستان قد نصحت الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر والتوجه إلى مطار كابل، حيث تجرى عمليات الإجلاء، بسبب "تهديدات أمنية محتملة"، مؤكدة في بيان لها السبت الماضي، أنه "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، فإننا ننصح مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تستقبل تعليمات فردية من ممثل حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك".

يشار إلى أنه، في 15 أغسطس، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".