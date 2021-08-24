بوتين: تصعيد النزاع في أفغانستان تهديد مباشر لأمن روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان، مشيرًا إلى أنها «لا تنوي الانجرار في نزاع الجميع ضد الجميع»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



ونوه إلى أن «بعض الدول ستحاول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها»، محذرًا من أن الأمر بمثابة «تهديد مباشر لأمن روسيا».



وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابول، مشيرا إلى «أنها لا تسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب».



وقال إن «ما يحدث في مطار كابل شيء أليم وعلى الأمريكيين ألا يحثوا الأفغان على مغادرة البلاد»، داعيا الأفراد المتجمعين قرب المطار إلى العودة إلى منازلهم، وخاصة أن الحركة تتعهد بالحفاظ على أمنهم.



وأضاف: «نطمئن المترجمين الأفغان بأننا سنحافظ عليهم وندعوهم إلى عدم المغادرة، كما ندعو العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والمرور إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات»، مؤكدا: «لا نريد أن تتوقف السفارات الأجنبية عن العمل أو أن تغلق أبوابها ونحن ضمنا لهم الحفاظ على أمنهم».