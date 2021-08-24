قللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبيرج التي أكد فيها أن الحلف لن يسمح للإرهاب الدولي بتهديد أراضي أفغانستان.

وشبهت زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"محاولة إجراء عملية جراحية دقيقة بأدوات مكسورة".

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه ستولتنبيرغ إن "الحلف لا تزال لديه القوة العسكرية لضرب أي جماعة إرهابية من مسافة بعيدة على الرغم من انسحابه من أفغانستان"، داعيا حركة "طالبان" إلى "عدم السماح بأن تصبح أفغانستان تربة خصبة للإرهاب مجددا".