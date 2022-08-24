السفير الأمريكي يتسلم مهامه بالخرطوم لأول مرة منذ 25 عاما

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، تسلم أول سفير أمريكي لمهامه في العاصمة الخرطوم منذ 25 عاماً.

وقالت السفارة في تصريح مكتوب “وصل السفير جون جودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاما”، وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

وأضافت أن السفير سيعمل “على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديموقراطي”.

يذكر أنه في عام 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى القائم بالأعمال وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية على الخرطوم لاتهامها “بدعم الإرهاب”، ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك لاتهام واشنطن نظام حسن البشير الذي أطاحت به تظاهرات شعبية في عام 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود بعلاقته بتنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسة أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

ووضعت الولايات المتحدة السودان على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” منذ عام 1993 إلى أن أزالته منها في ديسمبر 2020.