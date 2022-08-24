زاخاروفا تنتقد إنكار كييف التورط في مقتل الصحفية داريا دوجينا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن إنكار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ما وصفته بتورط كييف في مقتل الصحفية الروسية داريا دوجينا هو "حلقة أخرى ضمن سلسلة الأكاذيب".

وأضاف زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "لقد ظهر زيلينسكي أمام الكاميرات مرة أخرى، قائلا إنهم لا علاقة لهم بها لأنها لم تكن مواطنة أوكرانية، ولم تكن تقيم في أوكرانيا. حسنًا، هذا ليس شيئا جديدا. فهو حلقة أخرى ضمن سلسلة من الأكاذيب. ومع ذلك، يتجاهل الغرب ذلك. ليس لأنه لا يستطيع رؤيته، ولكن لأن نظام كييف يفعل بالضبط ما تقوله الإرشادات الغربية"، على حد وصفها.

وكانت دوجينا -29 عاما- صحفية محترفة إذ قامت بشكل خاص بتغطية التطورات في دونباس، وقُتلت في انفجار سيارة في منطقة موسكو في 20 أغسطس.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 22 أغسطس أن مقتل دوجينا تم التدبير له عبر وكالات الاستخبارات الأوكرانية ونفذته المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك والتي فرت إلى إستونيا بعد الجريمة.