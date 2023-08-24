فولكس فاجن: أزمة نقص أشباه الموصلات أصبحت تحت السيطرة

ضرب النقص في أشباه الموصلات، شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، بشدة منذ نهاية عام 2020 ، لكن الشركة الألمانية أعلنت الآن تجاوزها لتلك الأزمة على نحو حذر.

وقال ديرك جروس لوهايد، الذي يشرف على المشتريات في مجلس إدارة المجموعة، إنه لم يعد هناك حاليا أي اختناقات حادة.

وأوضح في تصريحات من مقر فولكس فاجن في فولفسبورج الأربعاء: "في الأشهر الستة إلى الثمانية الماضية لم نفقد سيارة واحدة في الإنتاج بسبب أشباه الموصلات".

لكنه أقر بأنه في الوقت الحالي ، لا تزال فولكس فاجن تعمل من خلال تراكم الطلبات التي تكدست في عامي 2021 و 2022 بسبب نقص المكونات.

وقال جروس لوهايد إن فولكس فاجن تتخذ خطوات لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، على سبيل المثال من خلال شراء الرقائق المهمة مباشرة من الشركات المصنعة بدلا من تركها للموردين كما كان من قبل.

وأضاف: "أزمة أشباه الموصلات لم تنته بعد ، لكن الوضع الآن تحت السيطرة".