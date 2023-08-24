أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، خلال اجتماعها منذ قليل، رفع أسعار الفائدة إلى 25%، لتخالف بذلك توقعات الخبراء الذين توقعوا بأن ترتفع إلى 20% فقط، بعد أن كانت 17.50%.

وبحسب ما نشره موقع «investing»، أبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين، دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

ولمّح أردوغان، في منتصف يونيو الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة؛ من أجل التصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة.

وتم رفع الفائدة في اجتماع يونيو الماضي من 8.50% إلى 15.00%، ثم تم رفعها أيضًا في اجتماع يوليو إلى 17.50%.

ويوم الأحد، أعلن البنك المركزي التركي، عن بدء إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.

كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية، إلى زيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.

وشجعت تركيا قبل نحو عامين مواطنيها على فتح حسابات بالليرة، تضمن حمايتها من تقلبات أسعار الصرف، وذلك بهدف دعم العملة المحلية.

وتظهر تقديرات أن البنك المركزي التركي تحمل ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.

وعيّن أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسئولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.

وتتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي الآن بنسبة 2.10% إلى 26.67 ليرة للدولار الواحد. فيما تنخفض أمام اليورو بنسبة 2% إلى 28.91 ليرة لليورو الواحد.