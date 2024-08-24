سفير بكين لدى موسكو: الرئيس الصيني يعتزم حضور قمة بريكس في روسيا أكتوبر المقبل

أعلن السفير الصيني في روسيا تشانج هان هوي، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، يعتزم حضور قمة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في أكتوبر المقبل.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال لـ«سبوتنيك»، حول مشاركة الرئيس الصيني في قمة بريكس في قازان، حيث أكد أنه «تم التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس وأنه سيشارك في القمة».

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانج، في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي: «لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة».

وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينج هذا العام.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المتوقع أن يزور الزعيم الصيني شي جين بينج روسيا في أكتوبر المقبل لحضور قمة «بريكس 2024» في قازان.