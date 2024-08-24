زيلينسكي: ليس بإمكان بوتين فرض خطوط حمراء على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة بمناسبة يوم استقلال البلاد، إن أوكرانيا لن تسمح بتحويل أراضيها إلى منطقة عازلة، وذلك في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي أن الأوكرانيين سيردون على المعتدي بشكل أكبر مما فعل ، محذرا من أن الذين يسعون إلى إنشاء منطقة عازلة لأوكرانيا يجب أن يكونوا حذرين من أن تتحول بلدانهم إلى "اتحاد عازل". وسيطرت القوات الأوكرانية على قطاع كبير من الأراضي الروسية في منطقة كورسك.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، تم تسجيل خطاب زيلينسكي في المنطقة المحيطة بسومي في شمال شرقى أوكرانيا، والتي انطلقت منها الحملة الأوكرانية إلى منطقة كورسك.

وتجنبا لذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال زيلينسكي: "الرجل العجوز المريض في الساحة الحمراء، الذي يهدد دائما بزره الأحمر، لن يحدد لنا خطوطا حمراء."

وبررت موسكو غزوها لأوكرانيا بالقول إنها لا يمكن أن تقبل عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الناتو، حيث إن ذلك قد يهدد الأمن القومي الروسي.