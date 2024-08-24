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برشلونة يُسقط أتلتيك بلباو بثنائية في الدوري الإسباني

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:26 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا ثمينًا على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2024-25.

وحل أتلتيك ضيفًا على برشلونة بملعب «أولمبيك لويس كومبانيس»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا الإسبانية.

افتتح لامين يامال التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 24، بعد كرة عرضية من رافينيا إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى خارج منطقة الجزاء كان بانتظارها يامال الذي بدوره سددها على يمين الحارس أليكس باديلا.

فيما تعادل أوهان سانسيت لـ أتلتيك بلباو في الدقيقة 42، من ركلة جزاء سكنت يمين الحارس.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 75، بعد عرضية من بدري قابلها «ليفا» بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد أتلتيك عند نقطة وحيدة.


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