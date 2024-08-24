الصحة العالمية تعرب عن قلقها من إصابة رضيع بشلل الأطفال في دير البلح

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء تأكيد إصابة طفل رضيع في دير البلح بغزة بشلل الأطفال، وهي الحالة الأولى في غزة منذ 25 عاما.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها عملوا، بشكل عاجل، على جمع عينات من الطفل ونقلها إلى مختبر معتمد من قبل المنظمة في المنطقة.

ونوه أن «التسلسل الجيني أكد أن الفيروس مرتبط بمتغير فيروس شلل الأطفال من النوع 2 الذي تم اكتشافه في عينات مياه الصرف الصحي في غزة يونيو الماضي»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

ولفت إلى أن الطفل الرضيع -البالغ من العمر 10 أشهر- أصيب بالشلل في الجزء السفلي من الساق اليسرى، وهو في حالة مستقرة حاليا.

وذكر أنه «نظرا لارتفاع خطر انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة والمنطقة، تعمل وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف على تنفيذ جولتي تطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأسابيع المقبلة، لوقف انتقال العدوى».