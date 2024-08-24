القناة 12 الإسرائيلية: الجيش أنقذ مستوطنين دخلا قلقيلية عن طريق الخطأ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أنقذ مستوطنين دخلا مدينة قلقيلية شمال الضفة عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق من اليوم، اختفت أثار مستوطنين دخلا إلى مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وقالت قناة كان الرسمية إنّ المستوطنين تعرضا إلى هجوم من قبل السكان هناك، واختفت أثارهما.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال دخلت إلى المدينة لإخراج المستوطنين الاثنين، قبل أن يتم إلقاء عبوة ناسفة عليها، وفق وكالة الأناضول.

وعلى إثر ذلك، أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني وأصابه، بدعوى إلقائه عبوة تجاه قواته.

في سياق متصل، أفاد موقع «ميفزاك لايف» العبري الخاص إن المستوطنين دخلا إلى قلقيلية من أجل إصلاح سيارتهما، ومنذ ذلك الحين اختفت آثارهما.