محمد علي خير: العلمين الجديدة ليست للأثرياء فقط لكنها أيضا لمتوسطي ومحدودي الدخل

قال الإعلامي محمد علي خير، إنَّ العلمين الجديدة ليست مدينة مخصصة للأثرياء فقط؛ وإنما تستوعب ثلاثة ملايين مواطن من مختلف الطبقات.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامجه «باختصار» عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة: «أنا أتابع معظم ما يكتبه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض له وجهة نظر انتقاد لما يجري في العلمين حول المهرجان والأثرياء».

وأوضح أن العلمين الجديدة تعد أول مدينة مخطط لها بشكل كامل على الساحل الشمالي الممتد من الإسكندرية إلى مطروح، وذلك منذ عام 2017.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة مدينة متكاملة تضم مختلف أنواع الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتابع: «المدينة ليست للأثرياء فقط لكن هي مدينة أيضا للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، وبها سكن مصر وسكن لمحدود الدخل، وسكن اجتماعي وإسكان نقابات».

ولفت إلى إقامة منطقة صناعية ضخمة بالعلمين الجديدة، تضم أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية متميزة، بعدما استقطبت 100 جنسية خلال فصل الصيف الحالي، معقبا: «أنا ضد بعض التصرفات لكن في النهاية عندنا عمل جيد تم في المنطقة، ووفر عملة صعبة، طرابزون التركية الصيف الماضي باعت 3 آلاف وحدة سكنية لمواطنين خليجيين، لماذا لا نفعل نحن ذلك أيضًا؟».