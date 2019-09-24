الأمير هاري وميجان يحتفلان بـ«يوم التراث» في جنوب إفريقيا

يقضي الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان ماركل، اليوم الثلاثاء، في مدينة كيب تاون التي تشهد رياحا عاصفة، حيث سيقومان في ثاني أيام زيارتهما لجنوب أفريقيا التي تستغرق عشرة أيام، بزيارة مشروعات توعوية خاصة بالأطفال، ومواقع تاريخية.

ومن المقرر أن تكون المحطة الأولى للأمير وقرينته في إطار فعاليات "يوم التراث" في جنوب إفريقيا، هي "شاطئ مونوابيسي"، الذي يقع بالقرب من بلدة خايليتشا الفقيرة والتي تشتهر بأعمال العنف، حيث يتم هناك تعليم الأطفال ركوب الأمواج كنوع من العلاج.

ثم سيقوم الاثنان بزيارة "ذا لانش بوكس فاند"، وهي منظمة غير ربحية تقدم وجبات يومية لأطفال المدارس من الايتام والمعرضين للخطر في جنوب إفريقيا. وتعتبر المنظمة إحدى الجهات المستفيدة من التبرعات التي تم تقديمها للاحتفال بميلاد نجل هاري وميجان، الأمير أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر، والذي لم يظهر بعد مع والديه أثناء تجولهما في البلدة.

ومن المقرر أن يقوم الزوجان الملكيان بعد ظهر اليوم، بزيارة "بو-كاب"، وهو أحد المواقع الخاضعة لحماية التراث في جنوب إفريقيا، ويقع عند سفح "سيجنال هيل"، بالقرب من جبل "تيبل ماونتين"، والذي كان موطنا لأجيال ممن يطلق عليهم شعب "كيب مالاي"، الذين كانوا في الأصل عبيدا تم جلبهم إلى البلاد من ماليزيا وإندونيسيا.

يشار إلى أن "يوم التراث" هو يوم عطلة وطنية في 24 من سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى الاحتفال وتعزيز فهم الثقافات التي لا حصر لها، والتي تشكل المجتمع في جنوب أفريقيا.

وبعد 3 أيام قضاها الأمير وقرينته في كيب تاون، ستبقى ميجان في المدينة، وسيسافر هاري في جولة تشمل دول بوتسوانا، وأنجولا ومالاوي، حيث يعتزم غرس أشجار في محمية طبيعية، وزيارة منشآت لعلاج مرضى الإيدز، منها ما زارته والدته الأميرة الراحلة ديانا.

ومن المقرر أن يلتئم شمل الأمير وزوجته في جنوب أفريقيا ثانية، مطلع أكتوبر المقبل، ليختتما زيارتهما للبلاد في مدينة جوهانسبرج في اليوم التالي.