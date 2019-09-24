روحاني يضع شروطا مع تضاؤل فرص إجراء محادثات في أمريكا

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال ممكنة بشرطين، لكن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بدا أنه يتراجع في الوقت الذي يستعد فيه القادة الأوروبيون الرئيسيون لمغادرة نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن روحاني قوله إلى الصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى المحادثات مع إيران والشركاء الخمسة الآخرين في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وأضاف روحاني إنه يتعين على الولايات المتحدة إنهاء العقوبات "غير القانونية" التي فرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية منذ الانسحاب من الاتفاق.

وذكرت بلومبرج أنه يبدو أن تلبية هذه المطالب بعيدة المنال الآن. وأنه من الصعب عقد اجتماع بين لولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين المشاركين في الاتفاق النووي في غرفة واحدة بعد يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بلدهما.

ويطالب الزعماء الايرانيون برفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلادهما لما لها من تأثير قوى على الاوضاع الاقتصادية حيث تشمل هذه العقوبات مجالات النفط والبتروكيماويات والبنك المركزي الإيراني.