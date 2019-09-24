جونسون: لا تتوقعوا انفراجة حول «بريكست» فى نيويورك

تقرير: ترامب ورئيس الوزراء البريطانى يتفقان على إبرام اتفاق تجارى بين البلدين بحلول يوليو المقبل



قلل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس، من احتمال تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبى «بريكست» خلال محادثات يجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال جونسون للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك: «أريد تحذيركم جميعا من اعتقاد أنها ستكون اللحظة المنشودة... لا أرغب فى أن أعزز بشدة من اعتقاد أن انفراجة ستتحقق فى نيويورك».

وأضاف جونسون أن «تقدما كبيرا» تحقق منذ تولى المنصب فى يوليو الماضى إذ بات زعماء الاتحاد الأوروبى الآن يدركون أن اتفاق الانسحاب الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى يحتاج للتعديل، لكن جونسون قال: «ما زال هناك كما هو واضح ثغرات وصعوبات»، وفقا لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن يجرى جونسون، الذى تعهد بخروج بريطانيا من التكتل فى نهاية أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه، محادثات مع عدد من الزعماء الأوروبيين فى نيويورك بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأيرلندى ليو فاردكار.

كما سيبحث جونسون التقدم الذى تحقق على صعيد التوصل إلى اتفاق للانفصال مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس الأول، من عودة الحدود الفعلية بين أيرلندا وبريطانيا حال «بريكست» بلا اتفاق، قائلا إنه لا يرغب فى رؤية نقاط تفتيش على الحدود بين البلدين، لكن الاتحاد حريص على الحفاظ على مصالحه الاقتصادية وصحة وسلامة مواطنيه حال وقوع «بريكست» بلا اتفاق، حسبما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن شبكة الأمان الأيرلندية، البند الوارد فى اتفاق «بريكست» الذى يطالب جونسون بتعديله، هو «الحل الوحيد» للحفاظ على اتفاق السلام فى أيرلندا الشمالية والسوق الموحدة. وينص بند شبكة الأمان كحل أخير، على بقاء كل بريطانيا فى الاتحاد الجمركى لتجنب عودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى.

من جهة أخرى، قالت صحيفة «صن» البريطانية إن جونسون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتفقا على إبرام اتفاق تجارى بين البلدين بحلول يوليو المقبل، مرجحة أن يعلن جونسون وترامب الجدول الزمنى لذلك عندما يجتمعان فى نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومى بريطانى كبير قوله إن «الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو»، مضيفا أنه انتصار كبير لنا كما أن ترامب حريص أيضا على الافتخار بذلك فى الولايات المتحدة».

وتابع: «هناك أيضا اعتراف من جانبى الأطلسى بضرورة إبرامها بحلول ذلك الوقت لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ فى وقت قريب بعد ذلك».