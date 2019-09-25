يوفنتوس يهزم بريشيا بصعوبة وينتزع صدارة الدوري مؤقتا

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه بريشيا 2 /1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل هيلاس فيرونا مع أودينيزي سلبيا.

وتقدم بريشيا بهدف سجله ألفريدو دوناروما في الدقيقة الرابعة، وتعادل يوفنتوس بهدف سجله جون شانسيلور، لاعب بريشيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 قبل أن يسجل ميرالم بيبانيتش هدف الفوز في الدقيقة 63.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة على قمة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، وتوقف رصيد بريشيا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد، فيما تلقى بريشيا هزيمته الثالث هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت هيلاس فيرونا بضيفه أودينيزي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع فيرونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر كما رفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.