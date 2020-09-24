قاض أمريكي: إدارة ترامب قد تضطر إلى تأجيل حظر تيك توك

قال قاض أمريكي اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمامها يوم واحد لتقديم وثائق تدافع بها عن قاعدة بحظر تحميل تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة، وإلا فسيتم تأجيل الحظر.



ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت متأخر يوم الأحد المقبل، قبل منتصف الليل مباشرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع متاجر تحميل التطبيقات مثل "آب ستور" التابع لشركة آبل من طرح تيك توك للتحميل.



وأصدر القاضي كارل نيكولاس الحكم بناء على التماس قدمته تيك توك وشركتها الأم، بايت دانس ومقرها الصين.



وتحاول إدارة ترامب الدفع باتجاه بيع "تيك توك" للشركات الأمريكية، قائلة إنها تشعر بالقلق من وقوع بيانات المستخدمين في حوزة الحكومة الصينية.



وأوقف قرار صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع بولاية كاليفورنيا فرض حظر على "وي تشات"، وهو تطبيق تواصل اجتماعي صيني آخر.