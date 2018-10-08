نشطاء جرينبيس يتسلقون مبنى مستشارية دوسلدورف للاحتجاج بشأن التعدين

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قالت منظمة جرينبيس "السلام الأخضر" اليوم الخميس، إن نشطاءها قاموا بتسلق مبنى مستشارية ولاية شمال الراين-فيستفاليا في مدينة دوسلدورف للاحتجاج على منجم ليجنيت في غرب ألمانيا كان موقع احتجاجات متكررة في الآونة الأخيرة.

وأكدت الشرطة أن هناك عملية كبيرة عند مكتب المستشارية.

وأصبح منجم جارزفيلر في ولاية شمال الراين-فيستفاليا مركزا لنشطاء المناخ الذين يطالبون ببدائل صديقة للبيئة للفحم.

ويلقي النشطاء باللوم على رئيس وزراء الولاية أرمين لاشت لعدم وقف التوسع في منجم جارزفيلر 2 المكشوف على الرغم من أزمة المناخ وخطر تعرض تعرض القرى للتدمير.