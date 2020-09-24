التشيك تفرض قيودا على المطاعم والأحداث الرياضية لمجابهة كورونا المستجد

بدأت التشيك تطبيق قواعد الحد الأقصى على عدد الحاضرين بالأحداث الرياضية ومواعيد إغلاق المطاعم في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر راديو "براغ" الدولي، اليوم الخميس - أنه تم تحديد الحد الأقصى بالأحداث الرياضية في الأماكن المفتوحة بألفي شخص وفي الأماكن المغلقة بألف شخص شرط تقسيمهم إلى مجموعات متفرقة.

وأضاف الراديو، أنه سيكون على كافة المطاعم والملاهي الليلية إغلاق أبوابها بحلول العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار القيود الجديدة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الحالات في التشيك يتخطى 50 ألفا فيما تحاول البلاد استعادة السيطرة على أعداد الحالات التي بدأت في الزيادة مرة أخرى.