المبعوث النووي الكوري الجنوبي يزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي، لي دو -هون، سيزور الولايات المتحدة الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ومسؤولين آخرين بشأن كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن لي، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية، سيقوم بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجن بشأن سياسة كوريا الشمالية، بما في ذلك بذل جهود مشتركة لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام دائم في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن المفاوضات النووية بين أمريكا وكوريا الشمالية ظلت متوقفة منذ فشل قمة هانوي التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.

تأتي زيارة لي عقب استنكار السلطات العسكرية الكورية الجنوبية قيام كوريا الشمالية بقتل موظف حكومي في جزيرة يونبيونج الصغيرة الواقعة في أقصى الشمال (من ناحية كوريا الجنوبية) على الحدود المشتركة بين الكوريتين في البحر الغربي، بإطلاق النار عليه ثم حرق جثته.