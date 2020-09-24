الوزراء: سنحصل على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا فور اعتماده

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر في مفاوضات للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد ثبات تجربتها وحصولها على اعتراف دولي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن مصر حصلت على التزام من الاتحاد الدولي للأدوية بالحصول على 30 مليون جرعة لقاح كورونا فور اعتماده، مؤكدًا أن «مصر من أوائل الدول التي تحصل على هذه الجرعات بهذه الكمية».

وأشار إلى أن وضع فيروس كورونا في مصر مطمئن، منوهًا في الوقت ذاته أن الأمر لا يجب أن يعطي نوعًا من الثقة الزائدة والتخفيف من الإجراءات الاحترازية.

ونوه متحدث الوزراء إلى أن بعض دول الجوار تشهد موجة ثانية للفيروس، فضلًا عن تطبيق إسرائيل للإغلاق كامل، واتخاذ الأردن إجراءات احترازية مشددة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وذكر أن المتغير الأهم في الفترة المقبلة كيفية الحفاظ على المدارس والجامعات وانتظام الدراسة في ظل كورونا مع الإنفلونزا الموسمية، مضيفًا أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وضعتا خطة الدراسة بدقة.

ولفت سعد، إلى أن الوزارتين تتأكدان من تطبيق الخطة بدقة لضمان قدر كبير من الحماية، متابعًا أن المواطن العامل الأساسي في توفير الحماية لنفسه من الإجراءات الاحترازية.