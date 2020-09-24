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ترامب: الإعلان عن المرشحة لمنصب عضو المحكمة العليا يوم السبت المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:05 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعلن عن المرشح لمنصب عضو المحكمة العليا، يوم السبت المقبل، مؤكدًا أنها ستكون مرشحة مرموقة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أنه «حان الوقت لأن تتبوأ المنصب سيدة بالنظر لما كل ما يحدث، وبعد وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج».

وأشار إلى أنه سيذهب لتقديم التعازي في وفاة القاضية الكبيرة وإعلان الأمر غدًا، قائلًا إن نائبه مايك بنس كان في المحكمة العليا اليوم.

وتوفيت عميدة القضاة في المحكمة العليا الأميركية، روث بادر جينسبيرج، التي تعد أيقونة تقدمية وأبرز قضاة المحكمة عن عمر يناهز 87 سنة بعد أن خسرت معركتها مع سرطان البنكرياس.


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