ملك البحرين: ندعو لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن البحرين أقامت علاقات مع إسرائيل لوقف ضم الأراضي الفلسطينية، تعزيزًا لفرض السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقًا جديدًا للتعايش السلمي.



وأكد عيسى، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أن المملكة تحافظ على الموقف الثابت للقضية الفلسطينية، داعيًا لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لحل الدولتين.



وأشار إلى أن حل الدولتين مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والشامل والذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا للمبادرات العالمية والمبادرة العربية.



وفي 15 سبتمبر، وقعت البحرين والإمارات العربية المتحدة اتفاقيات للسلام مع إسرائيل في واشنطن، وهي أول اختبارات مهمة من نوعها بين دول عربية وإسرائيل في خلال ربع قرن.



وانطلقت مساء الثلاثاء الماضي، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك، ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.