 ميركل تخشى الببغاوات.. لقطة طريفة للمستشارة الألمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميركل تخشى الببغاوات.. لقطة طريفة للمستشارة الألمانية

ميركل في حديقة طيور مارلو (د.ب.ا)
ميركل في حديقة طيور مارلو (د.ب.ا)

نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 2:37 م

في حديقة طيور فوجلبارك مارلو شرق روستوك شمالي ألمانيا، اقتنصت عدسات المصورين لقطة طريفة للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، وهي في حالة ذعر بسبب انقضاض عدد من الببغاوات الأسترالية كبيرة الحجم عليها لتناول الغذاء.

وانتشرت اللقطات النادرة لميركل بهذه الحالة العفوية في وسائل الإعلام العالمية.

ويبدو أن ميركل قد استمتعت كثيرا بالببغاوات الأسترالية من سلالة لوريكيت، قالت بعد الزيارة لوكالة الأنباء الألمانية: لقد تعاملت جيدا معهم.

ميركل أطعمت الببغاوات شرابا مصنوعا من حبوب اللقاح وسكر الفاكهة والحبوب المغذية والمياه.

ومرت ميركل بحديقة الطيور خلال جولتها الوداعية بدائرتها الانتخابية الأصلية بولاية مكلنبورج فربومورن، داعية للتصويت للحزب المسيحي الديمقراطي.

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