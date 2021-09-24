ألمانيا: معدل الإصابة بكورونا يتراجع مجددا وتسجيل 9727 حالة جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 9727 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 11222 إصابة.

وسجل المعهد 65 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 20 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة مجددا، حيث سجل اليوم 5ر62 إصابة نزولا من 1ر63 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وفي ضوء هذا التطور، حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان مؤخرا من التقليل من خطر الإصابة مع تراجع عدد الإصابات، وقال: "في العام الماضي، كان لدينا هذا التراخي في هذا الوقت من العام. لذلك لم ننتهي بعد من الجائحة".

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و181 ألفا و393 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 93 ألفا و303 حالات. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و943 ألفا و200 شخص.